Palmeiras x Santos ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Palmeiras e Santos se enfrentam, neste domingo (8), pela 26ª rodada do Brasileirão 2023 na Arena Barueri, em São Paulo. A partir das 16h (horário de Brasília), a bola rola com transmissão ao vivo na TV Globo — cujo sinal em tempo real é retransmitido online pelo Globoplay. Para assistir, basta acessar o serviço de streaming em sua versão web ou no aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), com os dados de uma Conta Globo, que é gratuita. Vale lembrar que, ao mesmo tempo, a TV Globo também transmite Fluminense x Botafogo e Internacional x Grêmio, portanto, o sinal que estará disponível vai depender da região na qual o usuário utiliza o Globoplay.