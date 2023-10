Palmeiras x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (25) pela 29ª rodada do Brasileirão 2023. O Choque-Rei está marcado para as 20h (horário de Brasília) e será realizado no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo terá transmissão ao vivo no Premiere e poderá ser assistido online pelo Globoplay, streaming que retransmite o sinal do canal para assinantes do pacote Globoplay + Premiere. Para acompanhar o duelo, basta acessar o site ou o aplicativo do serviço, disponível para Android e iPhone (iOS) e fazer login com uma Conta Globo de assinante. O plano custa a partir de R$ 39,90 mensais.