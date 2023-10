Porto x Barcelona ao vivo: como assistir ao jogo da Champions League

Porto e Barcelona se encontram, às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (4), pela segunda rodada do Grupo H da UEFA Champions League 2023/2024. O jogo acontece no Estádio do Dragão, em Portugal, com transmissão ao vivo no canal TNT Sports, cujo sinal em tempo real pode ser assistido online pelos assinantes do HBO Max. Os usuários conseguem acessar o streaming em sua versão para o PC ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). A assinatura custa a partir de R$ 34,90 na opção de pagamento mensal.