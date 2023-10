Prêmio Multishow 2023: veja indicados, categorias e como votar

Já é possível votar na 30ª edição do Prêmio Multishow. Em 2023, o público pode escolher entre os indicados das categorias Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Voz do Ano, Hit do Ano e Categoria Brasil. A votação ocorre até 5 de novembro no site da premiação e, dois dias depois, acontece a cerimônia do evento, apresentada por Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt e transmitida ao vivo no Multishow. Além das categorias de voto popular, ainda existe a votação do júri especializado. A seguir, confira os indicados, as categorias e como votar no Prêmio Multishow 2023.