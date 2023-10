PSG x Milan ao vivo: como assistir ao jogo da Champions League

PSG e Milan se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (25), pela terceira rodada do Grupo F da UEFA Champions League 2023/2024. O jogo acontece no Estádio Parc des Princes, em Paris, na França, e vai ter transmissão ao vivo no canal TNT Sports — cujo sinal em tempo real é disponibilizado online no HBO Max. Para acompanhar a partida, os torcedores podem entrar na plataforma em sua versão para o PC ou no app disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Atualmente, a assinatura do streaming custa a partir de R$ 34,90 mensais.