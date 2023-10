RB Leipzig x Manchester City ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

RB Leipzig e Manchester City se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira, pela segunda rodada da Champions League. Válido pelo Grupo G, o jogo acontece na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, e terá transmissão ao vivo para os assinantes do streaming HBO Max . Para assistir ao confronto da Liga dos Campeões, o telespectador deve acessar o serviço em sua versão web ou no aplicativo para Android e iPhone ( iOS ). A assinatura do streaming custa a partir de R$ 34,90 no pagamento mensal.

Atual campeão do torneio continental, o Manchester City vem apresentando uma queda de rendimento nas últimas partidas, com duas derrotas nos últimos dois jogos. Já o RB Leipzig, mesmo com alguns desfalques importantes, busca manter seu 100% na competição. Veja, abaixo, as prováveis escalações e como assistir à partida entre RB Leipzig e Manchester City ao vivo e online no HBO Max.

RB Leipzig x Manchester City: como assistir ao vivo pelo HBO Max — Foto: Reprodução/RB Leipzig

Classificação do Grupo G da Champions League

RB Leipzig (3 pontos) Manchester City (3 pontos) Estrela Vermelha (0 pontos) Young Boys (0 pontos)

Provável escalação RB Leipzig

Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba e Raum; Schlager, Seiwald, Simons e Forsberg; Poulsen e Openda. Técnico: Marco Rose.

Provável escalação Manchester City

Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias e Gvardiol; Rodri e Kovacic; Foden, Alvarez e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Todos os jogos da Champions League nesta quarta-feira (4)

Antwerp x Shakhatar Donetsk: 13h45, Space e HBO Max;

Atlético de Madrid x Feyenoord: 13h45, TNT e HBO Max;

Borussia Dortmund x Milan: 16h, HBO Max;

Celtic x Lazio: 16h, HBO Max;

Estrela Vermelha x Young Boys: 16h, Star+;

Newcastle x PSG: 16h, HBO Max;

RB Leipzig x Manchester City : 16h, Space e HBO Max;

: 16h, Space e HBO Max; Porto x Barcelona; 16h, TNT e HBO Max.

RB Leipzig x Manchester City ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do HBO Maxpara ("play.hbomax.com", sem aspas) na web e faça login. Em seguida, clique no banner da partida. Caso ele não esteja disponível, pesquise por "RB Leipzig x Manchester City" para que sejam exibidos alguns confrontos entre os dois times. Clique no card sinalizando "Novo";

Os jogos da atual edição têm o fundo azul e uma indicação de "novo" — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

Passo 2. Na hora do jogo, é só clicar no botão "play" para que a partida comece automaticamente;

Se caso aperte o play, momentos antes da partida, você poderá acompanhar o pré-jogo — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

RB Leipzig x Manchester City ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do HBO Ma, faça login e pressione o destaque do duelo. Se ele não aparecer, pesquise por RB Leipzig x Manchester City. Selecione o card com o selo "Novo";

Onde vai passar RB Leipzig x Manchester City ao vivo hoje? Torcedor deve encontrar e dar um clique no destaque do duelo para assistir online — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

Passo 2. No horário previsto, pressione o botão "play" para iniciar a transmissão ao vivo e online.

Acione o botão "play" para dar início à transmissão da rodada da Champions League ao vivo e online — Foto: Reprodução/Zé Victor Meirinho

