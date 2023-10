Rock Identifier: app identifica pedras e revela se elas são artificiais

Outras duas funcionalidades do Rock Identifier é o detector, que utiliza o sensor magnético do dispositivo para localizar a presença de rochas em um determinado espaço, e o recurso de avaliação, que traz uma estimativa do valor financeiro da pedra. Acessível em 14 idiomas como português, inglês, francês e espanhol, o aplicativo pode ser interessante para colecionadores ou apenas para os entusiastas do assunto. O programa está disponível na versão gratuita pelo período de sete dias. Passado este prazo, se o usuário não cancelar a assinatura, será cobrado um valor semanal, mensal ou anual, conforme plano escolhido no momento do cadastro. Veja no tutorial a seguir como se cadastrar e utilizar o app.

Aplicativo Rock Identifier possibilita aos usuários identificar rochas, consultar valor médio para venda e criar coleções — Foto: Divulgação/Freepik

Como fazer o cadastro no Rock Identifier

Passo 1. Após baixar o aplicativo no celular e abri-lo, clique no botão “Continuar” para aceitar os termos de uso. Na tela seguinte, será apresentado o valor dos planos de assinaturas, que começam em R$ 14,99 e alcançam os R$ 154,90. Entretanto, existe a possibilidade de testar o programa por sete dias gratuitamente. Para isso, é preciso cadastrar um método de pagamento, que somente será cobrado se não houver o cancelamento após os sete dias de uso. Outra forma é selecionar a opção "Cancelar", no canto direito superior da tela e usufruir do app sem a utilização de alguns recursos.

Rock Identifier oferece uma versão para teste gratuito — Foto: Reprodução/Yanca Palumo

Passo 2. Cadastrado o cartão, o usuário será levado à tela inicial do app. Nessa etapa, basta clicar no botão “Eu”, localizado na barra inferior, e depois no ícone da engrenagem, disponível na parte superior direita. Na sequência, surgirá a tela das configurações. Clique em “Entrar/Criar uma conta” e depois em “Criar uma Conta”. Então, basta fazer o cadastro ao informar seu endereço de e-mail e criando uma senha de acesso.

A versão para iOS não exige criação de um login para acessar o app — Foto: Reprodução/Yanca Palumo

Como utilizar o Rock Identifier

Passo 1. Para efetuar o reconhecimento de uma rocha, clique no botão “Identificar”, localizado na parte central superior, e posicione a pedra no visor. Durante o registro, o próprio app fará indicações para que a foto esteja dentro do padrão. Também é possível selecionar uma imagem armazenada no celular, clicando no botão “Fotos”, do lado esquerdo.

O programa permite utilizar fotos da galeria do dispositivo — Foto: Reprodução/Yanca Palumo

Passo 2. Na sequência, o app identificará o minério e demais informações sobre ele, como composição, características físicas e se ele oferece algum risco à saúde. Também serão mostradas imagens e o nível de dificuldade para encontrar a pedra na natureza.

Após escanear a foto, o app traz informações detalhadas sobre a pedra — Foto: Reprodução/Yanca Palumo

Passo 3. É também nesta etapa que o usuário pode adicionar a rocha identificada ao “Livro de Coleção”, junto a detalhes sobre tamanho, local em que foi encontrada, valor de aquisição, se for o caso, e outras anotações. Para consultar o item posteriormente, basta selecionar a aba “Eu” e ter acesso aos itens salvos.

O “Livro de Coleção” permite ao usuário armazenar as pesquisas realizadas — Foto: Reprodução/Yanca Palumo

Passo 4. Para saber a estimativa do valor financeiro do minério, o usuário deve clicar no botão “Avaliação”, disponível na tela inicial do app. Na sequência, é preciso fotografar a rocha de acordo com os parâmetros já mencionados ou selecionar uma foto disponível no dispositivo.

O app também realiza uma avaliação sobre o valor financeiro do minério — Foto: Reprodução/Yanca Palumo

Passo 5. Em seguida, será preciso informar alguns dados sobre a pedra, como o formato e o tamanho. Então, o aplicativo mostrará o valor estimado do item e uma média de preço para venda.

A estimativa do preço é apresentada em dólar — Foto: Reprodução/Yanca Palumo

Passo 6. Já para utilizar a função de detector magnético, basta clicar na opção “Detector”, localizada na tela inicial, e mover o celular ao redor da área em que deseja localizar o objeto. O detector indicará a força magnética da rocha, se houver.

Para utilizar o detector magnético, o celular deve ter o magnetômetro, recurso comum nos smartphones atuais — Foto: Reprodução/Yanca Palumo

Passo 7. O programa também traz a aba "Artigos" com diversos conteúdos e curiosidades sobre pedras e minérios. Entre os materiais disponíveis, é possível aprender mais sobre o mercado global de pedras preciosas, como criar a sua própria coleção e como identificar rochas.

O usuário pode se aprofundar mais sobre o tema por meio de conteúdos disponíveis no app — Foto: Reprodução/Bárbara Monteiro

Passo 8. Por fim, o aplicativo traz um catálogo de pedras com dicas para descobrir se aquele minério é verdadeiro ou falso. Para isso, o programa lista uma série de características a serem observadas, como cor, textura e peso.

Rock Identifier ajuda o usuário a descobrir se a pedra é verdadeira ou falsa — Foto: Reprodução/Bárbara Monteiro

