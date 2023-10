Tem como baixar o app da Play Store? Veja como ativar loja de aplicativos

O app da Google Play Store normalmente é pré-instalado no dispositivo, mas pode ser ocultado e deixar de ter o ícone apresentado no menu inicial do celular. Além disso, a Play Store pode apresentar algum tipo de problema que a remova da lista de aplicativos. Nesse caso, o bug não afeta o funcionamento dos ferramentas já instaladas, mas impede a atualização delas e o download de novas aplicações no celular. Felizmente, o usuário do Android pode recuperar a loja virtual caso tenha algum problema. A seguir, confira o tutorial com o passo a passo de como reinstalar a Play Store no celular.