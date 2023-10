Tome app: como usar IA que cria slides como se fosse mágica

O Tome App é um site que permite usar inteligência artificial (IA) para criar slides como se fosse mágica. A partir de um comando textual, a ferramenta é capaz de gerar tanto os textos quanto os elementos gráficos da apresentação de maneira simples e intuitiva. Depois de criar o projeto, ainda é possível fazer alterações pontuais e compartilhar a produção com os amigos. O programa é gratuito, mas conta com um plano Pro por US$ 8 ao mês (cerca de R$ 40, em conversão direta), com mais recursos e uso ilimItado. Confira, a seguir, como criar uma conta no Tome App e aprenda a usar o site para começar a gerar seus slides com IA.

Tome App: conheça site para criar slides com IA — Foto: Reprodução/Tome App

Como criar uma conta no Tome App

Passo 1. Na página inicial do Tome App (https://tome.app/), clique com o botão direito em qualquer local da tela e vá na opção "Traduzir para o português" para facilitar o uso. Essa ação pode ser realizada em qualquer página do site. Em seguida, clique em "Entrar" para criar uma continuar.

É possível traduzir o site do Tome App para português — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Faça login com uma conta Google ou Apple para importar seus dados automaticamente. Caso prefira, você também pode clicar em "Criar uma" abaixo do formulário de login para fazer um cadastro com seu e-mail e senha;

Crie uma conta no Tome App gratuitamente com e-mail e senha ou use uma conta Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Na página seguinte, crie o seu perfil na plataforma. Insira seu nome, selecione sua área de trabalho e clique em "Próximo";

Personalize seu perfil no Tome App informando seu nome e área de trabalho — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Crie o seu espaço de trabalho e dê um nome a ele. Depois, clique em "Continuar para o espaço de trabalho" para começar a criar os seus slides.

O Tome App fornece um espaço de trabalho para o usuário organizar seus projetos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como criar slides com IA no Tome App

Passo 1. No espaço do trabalho, é possível ter acesso a um dashboard com os principais recursos do site. No menu lateral, os usuários podem navegar entre criações próprias, compartilhadas, edições recentes e criações excluídas. No centro da tela, ficam diferentes modelos para auxiliar na criação. Clique em "Criar", no canto superior direito, para fazer seus slides com IA do zero;

Clique em "Criar" para começar a usar a IA do Tome App — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Passo 2. Ao abrir um novo projeto, o Tome App irá exibir automaticamente as principais ferramentas de IA disponíveis na plataforma. Para criar uma apresentação de slides automaticamente, selecione a opção "Criar uma apresentação sobre";

Clique em "Criar uma apresentação sobre" para fazer slides com IA — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Passo 3. Digite o prompt com instruções sobre o assunto que você deseja abordar na apresentação de slides. Também é possível definir a quantidade de páginas da apresentação, clicando sobre o número logo abaixo. Depois de finalizadas as instruções, dê "Enter" para ver o resultado;

Digite o prompt e defina a quantidade de páginas dos seus slides — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Passo 4. O Tome App vai montar uma lista com os tópicos que serão abordados em cada slide da apresentação. Se você estiver satisfeito com a proposta, clique em "Continuar"; caso contrário, clique nas duas setinhas ao lado do botão para gerar uma nova lista ou edite os tópicos sugeridos pela IA;

Aperte em "Continuar" para gerar a apresentação de slides — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Passo 5. Com os slides já prontos, você poderá usar a apresentação, clicando em "Manter", ou então apertar em "Tente novamente" para gerar uma nova versão. É importante ter em mente, no entanto, que só é possível usar 500 créditos de IA no plano gratuito;

Depois de gerados os slides, clique em "Manter" ou em "Tente novamente" para gerar outra opção — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Passo 6. Depois de gerar os slides, é possível editar o texto e o design da criação manualmente usando as ferramentas do menu lateral esquerdo;

Para alterar o estilo da apresentação, clique no menu de ferramentas lateral pra editar o conteúdo — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Passo 7. Para compartilhar o resultado da apresentação, clique em "Compartilhar" e depois selecione "Pode reproduzir" na seção "Quem tiver o link". Por fim, basta copiar o URL do navegador e enviar.

Para compartilhar a apresentação, autorize a visualização pelo link ou gere um QR Code — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Como criar uma imagem com IA no Tome App

Passo 1. No seu slide, clique no botão de "+" no canto direito da tela e selecione a opção "Imagens". É possível enviar imagens presentes no computador, ou buscar imagens na web ou usar a IA para fazer uma criação própria. Para isso, selecione a opção “Criar”;

O Tome App permite que o usuário gere imagens com IA — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Ao abrir o prompt, faça uma descrição da imagem que deseja. Clicando na opção “Avançado”, é possível solicitar que determinado elemento seja excluído ou ajustar as dimensões da imagem. Por fim, clique em “Gerar”;

Personalize as imagens geradas pelo Tome App — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Após alguns segundos, a IA fornece quatro diferentes opções de imagens relacionadas ao seu prompt. Basta clicar sobre a que deseja escolher para adicionar ao projeto;

Imagens geradas pela IA do Tome App — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Ao clicar na imagem adicionada, é possível encontrar diferentes configurações presentes no menu lateral, como o tamanho da imagem, local da legenda e a cor de fundo.

Configurações de imagens presentes no Tome App — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Outras funções do Tome App

Passo 1. No menu lateral, também é possível realizar uma gravação de áudio ou de vídeo, e em seguida, a adicionar ao projeto. Basta clicar na opção “Iniciar gravação”, selecionar seu microfone e câmera e clicar no botão “Gravar”;

Você pode gravar vídeo e áudio através do Tome App — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Na opção “Tema”, presente no menu lateral, o usuário também pode alterar a aparência do projeto. É possível alternar entre as opções “Tome” para fazer alterações em todas as páginas do projeto e, em “Página”, para que as mudanças sejam apenas em um slide específico;

Altere livremente a aparência do projeto no Tome App — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Nas opções seguintes, é possível determinar o tema, a cor da página e configurações como cabeçalho e parágrafo. Caso queira salvar a aparência para utilizar em outros projetos, basta clicar em “Salvar Tema”;

Recursos para configurar o tema do Tome App — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. No canto inferior esquerdo da tela, o usuário encontra o botão “Adicionar página”. Aqui, é possível encontrar diferentes layouts de páginas para personalizar, basta escolher a que deseja utilizar e clicar sobre ela para adicionar ao projeto.

Diferentes layouts para criação de página no Tome App — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

