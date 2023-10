UFL: como se inscrever para testar novo jogo de futebol gratuito

UFL é um novo jogo de futebol que será disponibilizado para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, com produção do estúdio Strikerz Inc. O game ainda não tem data de lançamento, mas já foram liberados trailers e prévias interessantes, mostrando gols, chutes, dribles e outros elementos da ação em campo. O título tem gráficos 3D com a engine Unreal 5, seguindo de perto o estilo visto em séries como eFootball e EA Sports FC, o novo nome do antigo “FIFA”. Clubes e jogadores reais também devem estar presentes – Cristiano Ronaldo, por exemplo, é utilizado no site oficial da produção. Veja, a seguir, como se inscrever para testar o game gratuitamente e antes do lançamento.