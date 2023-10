Undetectable.AI: como saber se um texto foi escrito pelo ChatGPT

A plataforma pode ser usada gratuitamente, sem necessidade de login. Há também um acesso premium, com recursos que permitem gerar versões "humanizadas" de textos sintéticos (não humanos), que custa a partir de US$ 9,99 (cerca de R$ 50, na cotação atual) por mês. A seguir, veja o passo a passo para utilizar o site Undetectable.AI e descobrir se um texto foi gerado por inteligência artificial.

Passo 3. Clique no quadrado à esquerda tela para concordar com os termos de uso do serviço e, em seguida, pressione o botão "Check for AI";

Se o texto for de origem sintética, espera-se que o resultado seja a frase "Your content is detected as written by AI" ("seu conteúdo foi detectado como escrita por IA"), em vermelho.