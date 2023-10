Vasco x Fortaleza ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Vasco e Fortaleza se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (18), pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão ao vivo na TV Globo. Também será possível acompanhar o jogo online pelo Globoplay, streaming que retransmite a programação aberta da emissora. Para assistir ao jogo, basta acessar o site ou aplicativo do Globoplay, disponível para Android e iPhone (iOS), e fazer login com uma Conta Globo, que é gratuita.