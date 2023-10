Vasco x Internacional ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Vasco e Internacional fazem, às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (26), uma partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão 2023. Disputado no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, o jogo será transmitido ao vivo na TV fechada pelos canais SporTV e Premiere. O Globoplay também disponibiliza, pela Internet, o sinal dos canais em tempo real para os assinantes dos pacotes "Globoplay + Canais" ou "Globoplay + Premiere". Para assistir, os interessados devem acessar o streaming em sua versão web ou no app para Android e iPhone (iOS). No momento, os planos custam, respectivamente, a partir de R$ 42,90 e R$ 39,90, no formato de pagamento anual promocional.