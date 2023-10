Video Lite: como assistir vídeos no YouTube em segundo plano no iPhone

O Video Lite, disponível exclusivamente para dispositivos iPhone (iOS), é um app de download e visualização de vídeos sem anúncios. Com ele, é possível ter acesso, de forma gratuita, a recurso premium do YouTube, como o download e a visualização de vídeos em segundo plano. Além disso, o Video Lite conta com outros recursos, como modo escuro e temporizador de sono, que é bastante útil para programar intervalos de tempo e desligamento automático. A seguir, veja como assistir vídeos em segundo plano a partir do aplicativo.