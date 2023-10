Votação A Fazenda 15: como votar na 2ª Roça e ver enquete

A segunda roça de A Fazenda 15 é composta por Laranjinha, Sander Mecca e Tonzão Chagas — e o público já pode votar no R7 para decidir quem se mantém no jogo. O roceiro que receber menos votos do espectador deixa o reality rural no programa ao vivo desta quinta-feira (5), com início às 22h45. Vale lembrar que não é preciso se cadastrar no site e é possível contribuir com a votação quantas vezes quiser. Veja, abaixo, como foi a formação da roça e descubra como participar votando para ajudar a manter seu roceiro preferido em A Fazenda 2023. Além disso, confira como ver quem deve sair da edição por meio da enquete da UOL e seu resultado parcial.