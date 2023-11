A Fazenda 15: como votar para salvar peão da 7ª Roça e ver enquete

Quem está na sétima roça de A Fazenda 15 é Henrique Martins, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza. Com isso, o público já pode votar para ajudar a definir quem deixa o reality rural no programa ao vivo desta quinta-feira (9), com início às 22h45. Para isso, é preciso acessar o site do game, no portal R7, e selecionar seu roceiro favorito — ou seja, o voto é para manter no reality. Vale lembrar que, para participar, nenhum cadastro é necessário e que é possível votar quantas vezes quiser. Confira, abaixo, como a roça foi formada e quem ganhou a "Prova do Fazendeiro". Além disso, saiba como votar para salvar um participante em A Fazenda 2023 e como saber o andamento da enquete do UOL.