A Fazenda 15: como votar para salvar peão da 8ª Roça e ver enquete

A oitava roça de A Fazenda 15 é composta por Lucas Souza, Márcia Fu e Sander Mecca — e os fãs já podem votar para ajudar a decidir qual roceiro sai do jogo na edição ao vivo desta quinta-feira (16), a partir das 22h45. Para participar, basta acessar a página do reality show, no portal R7, e escolher seu peão preferido para continuar na competição. Vale ressaltar que não é preciso se cadastrar no site e que o usuário pode dar seu voto quantas vezes desejar. A seguir, veja como foi formada a roça e quem venceu a "Prova do Fazendeiro" de ontem. Também, aprenda como votar para manter um roceiro em A Fazenda 2023 e como ver as porcentagens da enquete do UOL.