A Fazenda 15: como votar para salvar peoa da 6ª Roça e ver enquete

Jenny Miranda, Márcia Fu e Nadja Pessoa estão na sexta roça de A Fazenda 15 — e os fãs já podem votar para decidir quem sai do jogo na edição ao vivo desta quinta-feira (2), a partir de 22h45. Para participar votando, basta abrir a página do reality no portal R7 e escolher sua peoa preferida. O voto é para permanecer no reality. Vale ressaltar que não é preciso se cadastrar no site e que é possível votar quantas vezes desejar. A seguir, veja como a nova roça foi formada e quem venceu a "Prova do Fazendeiro". Também, confira como dar seu voto para manter uma roceira em A Fazenda 2023 e como acompanhar o andamento da enquete do UOL.