Atlético-MG x Fortaleza ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam, nesta quarta-feira (1º), pela 31ª rodada do Brasileirão 2023. O jogo está marcado para começar às 21h30 (horário de Brasília) e será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e transmitido ao vivo na TV Globo . A partida também poderá ser assistida online no Globoplay , streaming que retransmite a programação da emissora gratuitamente. Para assistir, basta acessar a versão web ou o app para celulares Android e iPhone ( iOS ) do Globoplay e fazer login com uma Conta Globo , que é gratuita.

O Galo está na sexta posição e busca a vitória para se aproximar do G4 do Brasileirão. Já o Fortaleza ocupa a 9ª posição na tabela e também quer vencer para se manter na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A seguir, confira as prováveis escalações dos times e saiba como assistir a Atlético-MG e Fortaleza ao vivo e online hoje.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens e Zaracho; Paulinho e Hulk

Provável escalação do Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Tobias, Marcelo Benevenuto e Gonzalo Escobar; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme.

Jogos de hoje (1) do Brasileirão 2023

Internacional x América-MG: 19h, Premiere e Globoplay;

Corinthians x Athletico-PR: 19h, Premiere e Globoplay;

Flamengo x Santos: 20h, Premiere e Globoplay;

Coritiba x Grêmio: 20h, Premiere e Globoplay;

Atlético-MG x Fortaleza : 21h30, TV Globo, Premiere e Globoplay;

: 21h30, TV Globo, Premiere e Globoplay; Botafogo x Palmeiras: 21h30, TV Globo, Premiere e Globoplay.

Atlético-MG x Fortaleza ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Globoplay (globoplay.globo.com) no horário da partida e clique em “Agora na TV”, no menu superior;

Passo 2. Clique no botão “Assista agora” para acessar a transmissão ao vivo da TV Globo online;

Passo 3. Faça login usando sua Conta Globo ou clique em “Criar conta” para se registrar. É possível entrar com e-mail e senha ou importar os dados de uma conta Google ou Facebook;

Passo 4. Preencha o formulário com seus dados e clique em “Cadastrar” para prosseguir;

Passo 5. Após o login, você será direcionado para a transmissão e poderá assistir a Atlético-MG e Fortaleza ao vivo e online no computador.

Atlético-MG x Fortaleza ao vivo: como assistir ao jogo no celular

Passo 1. Abra o app do Globoplay na hora do jogo e toque em “Agora”, no menu inferior. Em seguida, clique no botão “Assista agora”;

Passo 2. Faça login usando sua Conta Globo ou clique em “Criar conta” para se registrar. Por fim, preencha o formulário e clique em “Cadastrar” para prosseguir;

Passo 3. Você será direcionado para a transmissão da TV Globo e poderá assistir a Atlético-MG e Fortaleza ao vivo no celular.

