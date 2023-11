Beach In Rio: app revela quais praias cariocas são impróprias para o banho

O serviço traz informações atualizadas semanalmente sobre a situação de 20 praias do Rio de Janeiro, além de um histórico com estatísticas sobre a balneabilidade com base nos últimos levantamentos. O usuário pode navegar pelo programa por meio de um mapa para escolher o destino. Confira no tutorial abaixo como utilizar o app.

O aplicativo Beach In Rio traz informações sobre a qualidade da água e areia em 20 praias do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Bernardo Salcedo

Como utilizar o app

Passo 1. Baixe o app na App Store ou Google Play Store. Depois, clique em "abrir". Não é necessário realizar cadastro ou criar um login para ter acesso ao programa.

Aplicativo pesa 15 MB e está disponível de gratuitamente no Google Play Store e na App Store — Foto: Reprodução/Bernardo Salcedo

Passo 2. Na sequência, o app solicitará o acesso para localizar o dispositivo. É possível escolher entre as opções "exata" e "aproximada". Fica a critério do usuário permitir ou não o acesso.

Mesmo sem fornecer a sua localização, é possível verificar as condições das praias no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Bernardo Salcedo

Passo 3. Depois, surgirá a tela principal do app. Nessa etapa, o usuário visualizará uma lista com 20 praias acompanhadas de uma foto e do respectivo nome da localidade. Ao selecionar o destino desejado, é possível escolher entre as datas disponíveis para acessar mais informações a qualidade da água e da areia.

A tela de abertura traz os últimos cinco boletins com dados sobre cada praia — Foto: Reprodução/Bernardo Salcedo

Passo 4. Após selecionar uma data, o app retornará com os dados da praia. Neste boletim, é possível visualizar: a data em que as informações foram coletadas, a localização específica, o status (se é própria ou imprópria para o banho) e a porcentagem da qualidade da água ou areia nos últimos seis meses.

Para visualizar os dados, basta selecionar o boletim da praia selecionada — Foto: Reprodução/ Bernardo Salcedo

Passo 5. Para visualizar a qualidade da areia, o procedimento é o mesmo. Caso ela esteja considerada imprópria para os banhistas, o status será "Não Recomendada".

Eventualmente, algumas praias podem não trazer dados atualizados — Foto: Reprodução/Bernardo Salcedo

Passo 6. Para ver os dados das praias de modo geral basta voltar ao menu inicial e clicar nas três linhas paralelas localizadas no canto superior esquerdo, onde apareceração as opções "Mapa - Balneabilidade", "Estatísticas - Balneabilidade" e "Sobre".

O menu oferece duas opções de navegação: a aba "Mapa - Balneabilidade" e a aba "Estatísticas - Balneabilidade" — Foto: Reprodução/ Bernardo Salcedo

Passo 7. A opção "Mapa - Balneabilidade" permite localizar e constatar a situação em cada uma das praias que fazem parte do app. A bandeira verde indica condições próprias para banho, enquanto a vermelha significa que o local não é recomendado. É possível visualizar tais informações em formato de mapa ou de satélite

A bandeira verde significa que a praia está própria para o banho, enquanto a vermelha indica que o local está impróprio — Foto: Reprodução/ Bernardo Salcedo

Passo 8. A aba "Estatísticas - Balneabilidade" traz o percentual da qualidade das praias com base nos últimos cinco boletins. As cores das barras do gráfico variam de acordo com o nível de limpeza geral das água e da areia. A tonalidade verde significa que o local é próprio para o banho, enquanto a vermelha indica o inverso.

A aba "Estatísticas - Balneabilidade" traz uma média em percentual dos últimos boletins — Foto: Reprodução/ Bernardo Salcedo

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈

