Black Friday 2023: extensões gratuitas ajudam a comprar barato; saiba usar

É possível encontrar promoções na Black Friday 2023 com a ajuda de extensões de navegador. Ferramentas como a Livelo e a Cuponomia , disponíveis para o Google Chrome , permitem que o usuário ache cupons, cashback e diversas outras vantagens ao navegar por lojas parceiras — que incluem e-commerces como Amazon , Casas Bahia, Extra e mais. Para usar os plugins, basta acessar a loja de extensões do Chrome e fazer download. Então, na hora da compra, as ferramentas avisarão sobre os benefícios disponíveis em cada site. A seguir, saiba como instalar e usar três extensões para encontrar promoções na Black Friday 2023.

Black Friday 2023: saiba encontrar promoções e cupons com extensões para o Chrome — Foto: Reprodução/Pexels/Nataliya Vaitkevich

Como instalar uma extensão no Google Chrome

Passo 1. Abra seu navegador do Google Chrome e selecione o ícone de extensões;

Acesse a aba de extensões do Google Chrome para entrar na loja de plugins do Google — Foto: Reprodução/Luã Souza

Passo 2. Selecione a opção "Gerenciar Extensões";

Dentro da aba de extensões, é possível adicionar diversos recursos para usar durante a navegação no Google Chrome — Foto: Reprodução/Luã Souza

Passo 3. Dentro da aba de extensões, acesse a Chrome Web Store. Então, basta pesquisar pela extensão desejada e clicar em "Usar no Chrome" para instalar.

Dentro da Chrome Web Store é possível adicionar diversos recursos para uso dentro do Google Chrome — Foto: Reprodução/Luã Souza

Promoções Black Friday: saiba usar três extensões para comprar mais barato

1. Livelo

A Livelo é um sistema de pontuação com cadastro gratuito que permite acumular pontos — que podem ser trocados por milhas, produtos ou dinheiro — ao fazer compras em sites parceiros. No site (livelo.com.br), o usuário pode navegar pelas empresas e consultar as opções de pontuação e vantagens disponíveis para cada e-commerce. Além disso, a plataforma também conta com uma extensão, que pode direcionar o usuário para um link de compra com benefícios automaticamente durante a navegação. Veja como usar a ferramenta a seguir.

Passo 1. Depois de instalada a ferramenta, abra a aba de extensões do Chrome e clique em "Aqui tem pontos Livelo";

A extensão livelo é uma das mais usadas para acumular pontos e trocar por milhas para a compra de passagens aéreas — Foto: Reprodução/ Luã Souza

Passo 2. Será exibido um menu com as principais funções disponíveis na Livelo. Para sempre fazer compras acumulando pontos, ative o botão de "Redirecionamento automático";

O redirecionamento automático leva o usuário até sites parceiros para que seja possível pontuar e trocar os pontos por diversos prêmios — Foto: Reprodução/ Luã Souza

Passo 3. Com a função habilitada, a aba irá exibir alguns dos parceiros disponíveis para acumular pontos, com um resumo de como funciona cada parceria. É possível navegar por nome, categoria e mais. Para aproveitar os benefícios, selecione um site parceiro e faça suas compras seguindo as orientações para pontuar;

Veja as lojas que oferecem pontos por meio da Livelo — Foto: Reprodução/ Luã Souza

Passo 4. Outra forma de não perder oportunidades de juntar pontos é simplesmente observando a extensão da Livelo. Deixe-a fixa na barra de navegação e, ao entrar em um e-commerce, observe a cor da bolinha que fica em cima da logo. Se for verde, quer dizer que aquele site é parceiro e suas compras geram pontos.

A extensão da Livelo exibe um símbolo verde quando o usuário acessa um site parceiro — Foto: Reprodução/Carolina Torres

2. Coupert

Semelhante à anterior, a extensão Coupert notifica o usuário sempre que existir cupons ou cashback no site em que estiver fazendo compras. Com a ferramenta, é possível saber se a loja é uma parceira Coupert e, em caso positivo, diversos cashbacks podem ser ativados com apenas um clique. A seguir, saiba como usar a ferramenta para descobrir vantagens na Black Friday 2023.

Passo 1. Após adicionar a extensão em seu navegador Google Chrome, clique em seu ícone para identificar os parceiros que estão ofertando cupons para desconto. Para isso, basta clicar no botão de sacola de compras, que direciona à aba "Hot Deals";

Com a Coupert, é possível encontrar diversos cupons de desconto e ganhar cashback com as compras feitas online — Foto: Reprodução/ Luã Souza

Passo 2. Habilite as notificações da extensão no Google Chrome e, então, acesse um dos sites parceiros para usar cupons exclusivos. Caso seja haja benefícios disponíveis, a extensão notificará o usuário automaticamente.

O Coupert notifica o usuário sempre que existir Cupons ou Cashback para a loja que estiver comprando — Foto: Reprodução/ Luã Souza

3. Cuponomia

A Cuponomia é um site brasileiro que reúne cupons, cashback e outros benefícios em mais de duas mil lojas dos mais diversos segmentos. Além da plataforma, a Cuponomia também conta com uma extensão para Chrome que auxilia o usuário a encontrar benefícios em diversos sites por meio de alertas. Para ter acesso a algumas vantagens, como o cashback, basta fazer um cadastro e ativar as notificações desejadas na extensão. Veja como usar a seguir.

Passo 1. Clique na Cuponomia dentro da aba de extensões, veja os sites parceiros e as vantagens disponíveis em cada um. É possível navegar por meio de busca ou por categorias e listas de destaque. Na aba "Extrato", a ferramenta informa o valor em cashback recebido nas compras feitas em lojas parceiras;

O Cuponomia é um site gratuito com cupons de desconto para lojas nacionais e internacionais. — Foto: Reprodução/Luã Souza

Passo 2. Ao acessar um site parceiro, clique no símbolo da extensão para ser direcionado às vantagens disponíveis na plataforma. Então, basta clicar no benefício que deseja usar para ativar a vantagem automaticamente. Depois, é só seguir com a compra normalmente para conseguir os descontos.

Ao clicar no símbolo da extensão dentro de um site parceiro, o usuário pode visualizar e ativar as vantagens desejadas com um clique — Foto: Reprodução/Luã Souza

