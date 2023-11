Black Friday de Verdade 2023: como usar extensão para evitar ofertas falsas

Com a ferramenta habilitada, é possível visualizar a variação de valores de um produto, acessar seu histórico de preço, encontrar cupons disponíveis e ainda comparar os números cobrados em várias lojas ao mesmo tempo. Além disso, a iniciativa também envolve o firmamento de um termo de compromisso entre os principais e-commerces do Brasil para garantir um bom evento de promoção. A seguir, saiba mais sobre a Black Friday de Verdade e aprenda a instalar e a usar a extensão para economizar.

O Compromisso Black Friday de Verdade é um selo que garante que as lojas participantes do acordo se comprometem em oferecer, durante a Black Friday, descontos verdadeiros e um bom serviço. Lojas de segmentos como cosméticos, eletrônicos e informática, esportes, moda, livros e pet shop estão participando do selo. Algumas delas são Amazon, Farm, Petz, Olympikus, Canon, Usaflex, Americanas e Submarino. No site da Black Friday de Verdade (blackfridaydeverdade.com.br), o consumidor pode acessar a lista completa, navegar por categoria e, ainda, avaliar o grau de comprometimento de cada parceiro com o acordo.