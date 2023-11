Boca Juniors x Fluminense ao vivo: onde assistir à final da Libertadores online

Boca Juniors e Fluminense fazem, às 17h (horário de Brasília) deste sábado (4), a final da Copa Libertadores da América 2023. O jogo acontece no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo na TV Globo — cujo sinal é retransmitido online e de graça no Globoplay. Para assistir, os os torcedores devem acessar o streaming em sua versão para o PC ou no app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), bastando fazer login com os dados de uma Conta Globo, que é gratuita. Lembrando que o Star+ também transmite online a partida decisiva para seus assinantes.