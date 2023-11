Borussia Dortmund x Bayern de Munique ao vivo: como assistir ao clássico

Borussia Dortmund e Bayern de Munique fazem, às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado (4), o grande clássico alemão válido pela décima rodada da Bundesliga 2023/2024. Disputada no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, a partida será transmitida ao vivo e online no canal GOAT, no YouTube. Para assistir ao jogo de graça, os torcedores interessados devem acessar a página da plataforma de vídeos ou o aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS).