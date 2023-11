Botafogo x Grêmio ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Botafogo e Grêmio fazem, às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (9), um jogo importante válido pela 33ª rodada do Brasileirão 2023. A partida acontece no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e tem transmissão ao vivo na TV fechada pelos canais SporTV e Premiere . Também é possível assistir online pelo Globoplay — streaming que disponibiliza o sinal dos canais em tempo real. Para acompanhar, os assinantes dos planos "Globoplay + Canais" e " Globoplay + Premiere " devem acessar o serviço em sua versão web ou no app para Android e iPhone ( iOS ) e fazer login com sua Conta Globo . Os preços das assinaturas partem, respectivamente, de R$ 42,90 e R$ 29,90 ao mês.

Com o Palmeiras na cola, o Botafogo precisa vencer para tentar abrir distância para o rival paulista. Já o Grêmio quer a vitória buscando garantir uma vaga no G4 da competição. Abaixo, veja as possíveis escalações iniciais e descubra como assistir a Botafogo x Grêmio ao vivo e online.

Botafogo x Grêmio ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Reprodução/Site GE

Provável escalação do Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo, Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando, Fábio (João Pedro), Pedro Geromel, Kannemann (Buno Alves), Reinaldo, Pepê, Villasanti, Cristaldo, Besozzi (Ferreira), Galdino (João Pedro Galvão) e Suarez.

Jogos de hoje (9) do Brasileirão 2023

Corinthians x Atlético-MG: 19h, Premiere e Globoplay;

Goiás x Santos: 19h, Premiere e Globoplay;

Bahia x Cuiabá: 20h, Premiere e Globoplay;

Botafogo x Grêmio: 20h, SporTV, Premiere e Globoplay.

Botafogo x Grêmio ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito. Então, faça login usando sua Conta Globo ou assine um plano que ofereça o SporTV ou o Premiere;

Entre no Globoplay e, depois, faça login com os dados de sua Conta Globo ou assine um plano que ofereça o SporTV ou o Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Abra o campo "Agora na TV" para ver as transmissões ao vivo da plataforma;

Abra a área "Agora na TV", que disponibiliza as transmissões ao vivo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora do duelo, entre na seção "Esportes" e selecione o sinal do SporTV ou do Premiere para dar início à transmissão de Botafogo e Grêmio ao vivo hoje.

Na seção "Esportes" do Globoplay, escolha o SporTV ou o Premiere para assistir ao jogo do Brasileirão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Botafogo x Grêmio ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Globoplay no celular. Feito isso, toque no ícone de avatar, que fica na parte superior direita. Depois, faça login no streaming ou adquira um dos pacotes;

Botafogo x Grêmio tem transmissão ao vivo e online para assinantes no aplicativo do Globoplay para celulares — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Pressione a aba "Agora" para encontrar a página que disponibiliza as transmissões ao vivo do streaming. No horário marcado, acesse o menu "Esportes" e escolha o ícone do SporTV ou do Premiere. O jogo de hoje será exibido imediatamente.

Ao entrar no campo "Esportes", opte pela transmissão ao vivo do SporTV ou do Premiere para assistir ao jogo do Brasileirão online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

