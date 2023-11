Botafogo x Palmeiras ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Botafogo e Palmeiras fazem, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1), um jogo decisivo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Marcada para o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partida será transmitida ao vivo e online no Globoplay — plataforma que disponibiliza de graça o sinal aberto da TV Globo. Para assistir, basta fazer login com uma Conta Globo, que é gratuita, na versão web do streaming ou no app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Vale ressaltar que, ao mesmo tempo, a TV Globo também transmitirá Atlético-MG x Fortaleza, portanto, o sinal a que o usuário terá acesso vai depender de sua região.