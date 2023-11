Bragantino x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Bragantino e Botafogo disputam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (12), um confronto decisivo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A partida, que terá transmissão ao vivo na TV Globo, também pode ser acompanhada online no Globoplay — streaming que retransmite o sinal aberto da emissora. Os torcedores devem acessar a plataforma em sua versão web ou no app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e fazer login usando uma Conta Globo, que é gratuita. No mesmo horário da partida, a Globo também transmite Grêmio x Corinthians, então o sinal será exibido de acordo com a região do usuário.