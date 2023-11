Bragantino x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Bragantino e Corinthians duelam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (5), pela 32ª rodada do Brasileirão 2023. Disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), o jogo será transmitido ao vivo no Globoplay — plataforma que retransmite gratuitamente e online o sinal aberto da TV Globo. Interessados em assistir devem fazer login com uma Conta Globo para acessar o streaming em sua versão para o PC ou no app para celulares Android e iPhone (iOS). Vale lembrar que, ao mesmo tempo, a TV Globo também transmitirá Fortaleza x Flamengo e Cruzeiro x Internacional. Com isso, o usuário terá acesso ao sinal de um dos jogos, dependendo da sua região.