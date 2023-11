Cancelar o saque-aniversário pelo aplicativo do FGTS: veja passo a passo

O saque-aniversário pode ser ativado em passos simples através do aplicativo do FGTS, permitindo que os trabalhadores em regime CLT saquem uma parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço todos os anos, no mês de aniversário. A adesão a essa modalidade traz consequências pois, em caso de demissão, o valor integral da conta ficará bloqueado, diferentemente da modalidade tradicional, o saque rescisão. É possível optar pelo cancelamento do saque-aniversário no app, mas é importante ressaltar que a mudança definitiva só acontecerá após o 25º mês da data de solicitação. No tutorial a seguir, veja como alterar a modalidade do saque FGTS através do aplicativo disponível na App Store e na Google Play Store.