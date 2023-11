Chelsea x Manchester City ao vivo: como assistir ao jogo da Premier League

Chelsea e Manchester City fazem, às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo (12), um clássico válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês — Premier League 2023/2024. Marcado para o Estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, o jogo será transmitido ao vivo na TV fechada pelo ESPN . Também é possível acompanhar online pelo Star+ — streaming que retransmite em tempo real o sinal da emissora para assinantes. Para assistir, basta acessar a plataforma em sua versão web ou no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). Atualmente, os pacotes do serviço custam a partir de R$ 40,90 por mês.

Em décimo lugar no campeonato, o Chelsea precisa vencer para se aproximar do G4. Do outro lado, o City é o atual líder e quer mais uma vitória pra seguir tranquilo na ponta da tabela. Abaixo, confira os prováveis times titulares e veja como assistir ao jogo entre Chelsea e Manchester City ao vivo e online hoje.

Chelsea x Manchester City ao vivo hoje: clássico da Premiere League 2023/2024 tem transmissão online no Star+

Provável escalação do Chelsea

Sánchez, Cucurella (James Reece), Thiago Silva, Disasi, Colwill, Gallagher, Palmer, Caicedo, Enzo Fernadez, Jackson e Sterling.

Provável escalação do Manchester City

Ederson, Walker, Stone, Aké (Dias), Akanji (Gvardiol), Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, Álvarez, Doku e Haaland (Grealish).

Jogos de hoje (12) da Premier League 2023/2024

Aston Villa x Fulham: 11h, ESPN e Star+;

Brighton x Sheffield United: 11h, ESPN e Star+;

Liverpool x Brentford: 11h, ESPN e Star+;

West Ham x Nottingham Forest: 11h, ESPN e Star+;

Chelsea x Manchester City: 13h30, ESPN e Star+.

Chelsea x Manchester City ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra o site do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Em seguida, clique no destaque do clássico. Caso ele não apareça, vá na guia "ESPN";

Abra o Star+ e escolha a aba do canal ESPN para visualizar a transmissão da Premier League ao vivo e online

Passo 2. Na tela seguinte, vá na área "Esportes" e selecione o ícone de bola de futebol;

Opte pelo ícone de bola de futebol, no campo "Esportes" do Star+, para assistir ao jogo do Chelsea

Passo 3. Na próxima página, escolha a seção da "Premier League" e, em seguida, pressione o banner do duelo de hoje;

Chelsea x Manchester City ao vivo hoje: clique no banner da partida para acompanhar a transmissão online no Star+

Passo 4. No horário marcado, Chelsea x Machester City será exibido automaticamente.

A partir das 13h30, a transmissão ao vivo e online do clássico inglês entre Chelsea e Manchester City será iniciada

Chelsea x Manchester City ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Entre no aplicativo do Star+ e faça login. Depois, pressione o banner do clássico. Se você não o encontrar, toque na seção "ESPN" e escolha o ícone de bola de futebol;

Chelsea x Manchester City: jogo de hoje do campeonato inglês será exibido para assinantes do Star+ pelo app do serviço

Passo 2. No horário previsto, toque no campo da "Premier League" e selecione o destaque de Chelsea x Manchester City para dar início à transmissão do jogo de hoje.

Vá no destaque do clássico para iniciar a transmissão ao vivo e online

