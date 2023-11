Colômbia x Brasil: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Colômbia e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h (horário de Brasília), em mais um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Válida pela quinta rodada, a partida será disputada no estádio Metropolitano Barranquilla, na Colômbia. A disputa contará com transmissão ao vivo no Globoplay — que retransmite online e de graça o sinal aberto da TV Globo. O streaming pode ser acessado em sua versão para web ou por meio do aplicativo para dispositivos Android e iPhone (iOS). Em ambos os casos, basta fazer login com os dados de uma Conta Globo, que é gratuita.