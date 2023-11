Como acelerar um vídeo no CapCut

É possível acelerar um vídeo no aplicativo CapCut, um dos principais editores para aparelhos Android e iPhone (iOS), de maneira fácil e gratuita com poucos passos. Existe a opção de alterar a velocidade de forma personalizada, ou escolher alguma das velocidades predefinidas. Além deste procedimento, o app também permite desacelerar os vídeos e realizar outras edições, como a de inserção de imagens, efeitos e figurinhas, ou ainda ajustes no nível de brilho, exposição, suavização e contraste. A seguir, confira o tutorial preparado pelo TechTudo de como editar a velocidade de vídeos e torná-los ainda mais rápidos no CapCut.