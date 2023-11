Como adicionar cartão no Android para fazer pagamentos

Adicionar cartão no Android é um procedimento simples que pode ser feito pela Carteira do Google. O aplicativo reúne cartões de crédito e débito, ingressos, cartões de embarque e tíquetes de shows diretamente no celular. O usuário pode adicionar cartões de várias bandeiras e bancos à sua carteira, possibilitando fazer pagamentos online pelo Google Pay ou por aproximação usando o smartphone, desde que o dispositivo possua a tecnologia NFC. Confira, a seguir, como adicionar cartão de crédito ou débito no Android para fazer pagamentos com o celular.