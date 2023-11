Como assinar o Xbox Game Pass no PC por R$ 1

O Xbox Game Pass para PC está com uma oferta temporária. A Microsoft está oferecendo um mês de assinatura por R$ 1 — normalmente, o preço é de R$ 29,99. O serviço de assinatura dá acesso livre para jogar mais de 100 títulos, como Starfield, Sea of Thieves e Forza Motorsport, além de promoções exclusivas e títulos do EA Play. A seguir, confira mais detalhes sobre a promoção e o tutorial do TechTudo para aproveitá-la.