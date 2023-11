Como colocar destaque no Instagram sem que os seguidores vejam Stories

📝 Q ual a sua rede social favorita? Comente no Fórum do TechTudo

Passo 3. Em seguida, ainda nas configurações, toque em “Ocultar story e live”. Depois, selecione manualmente as contas das quais deseja esconder as publicações. Caso queira que ninguém veja os posts, terá que marcar todos individualmente;

Passo 4. Após realizar esses procedimentos, publique os Stories desejados normalmente no seu perfil. Com as histórias ocultas, ninguém visualizará as imagens;

Passo 1. Publique um story normalmente no seu perfil. Depois de publicar, toque nos três pontinhos de opções e vá em “Excluir” para deletar o post. Repita o procedimento com todos os stories que deseja incluir no Destaque. Então, aguarde 24 horas para que as histórias possam ser recuperadas sem que apareçam no seu perfil;