Como excluir o Threads sem interferir na conta do Instagram

A Meta anunciou na terça-feira (14) que será possível excluir o perfil do Threads sem afetar a conta do Instagram associada. O recurso ainda não está disponível para todos os usuários e surgiu como uma alternativa para a opção temporária de “Desativar perfil”. Segundo Adam Mosseri, chefe do Instagram, a novidade foi desenvolvida após críticas e feedbacks dos usuários que não queriam mais permanecer na nova rede social e não tinham essa alternativa.