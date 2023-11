Como jogar Brain It On!, jogo de quebra-cabeças para Android e iPhone (iOS)

Brain It On! é um jogo gratuito para Android e iPhone ( iOS ) cujo objetivo é resolver quebra-cabeças a partir de desenhos na tela. Desenvolvido pela Orbital Nine , o game testa o conhecimento de física e a criatividade dos usuários. O objetivo é solucionar puzzles que, à primeira vista, parecem fáceis, mas oferecem mais de uma solução. Para isso, basta tocar na tela e desenhar formas, linhas e rabiscos aleatórios ou manipular objetos.

O título conta com 300 fases e diversas horas de entretenimento, o que o tornou um sucesso entre os jogadores de dispositivos móveis desde seu lançamento, em 2016. Não à toa, totalizou mais de 50 milhões de downloads apenas na loja de apps do Google. Confira, a seguir, mais detalhes sobre game e saiba como baixar.

Brain It On! é um jogo de raciocínio grátis para Android e iOS — Foto: Reprodução/Google Play Store

Como jogar Brain It On!

Brain It On! oferece uma interface minimalista de fácil navegação, com controles intuitivos e práticos. Contudo, o grande desafio está no uso prático de conceitos físicos do mundo real para superar cada nível, como gravidade, inércia e magnetismo.

Os jogadores têm liberdade para buscar soluções eficientes com o mínimo de desenhos e no menor tempo possível, o que é recompensado com estrelas. Nos primeiros níveis entre os 300 disponíveis, é necessário cumprir missões mais simples, como mover esferas do lugar.

À medida que avançam nas fases, os jogadores se deparam com puzzles progressivamente mais complexos e diversificados, exigindo resiliência em um processo de tentativa e erro. São adicionados elementos que aumentam a dificuldade, desde rampas e obstáculos até ímãs e mecanismos giratórios.

Brain It On! apresenta 300 níveis com desafios variados — Foto: Reprodução/Google Play Store

Como baixar Brain It On!

Passo 1. Para baixar Brain It On!, acesse a página do jogo no TechTudo, onde você pode encontrar nossa análise sobre o título;

Acesse a página de Brain It On! no TechTudo — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. Escolha a versão de sua preferência: Android ou iPhone (iOS). Em seguida, selecione o botão laranja "Baixar" e você será direcionado para a Google Play Store ou para a App Store, respectivamente;

Selecione a versão do jogo que deseja e clique em 'Baixar' — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 3. Após se certificar de que seu dispositivo móvel possui os requisitos necessários para rodar o jogo, aperte em "Instalar" ou "Obter" para iniciar o download.

Aperte em 'Instala' para baixar Brain It On! — Foto: Reprodução/Steam

