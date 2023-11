Como jogar de Briar no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Briar, a Fome Contida, chegou ao League of Legends em setembro, durante o patch 13.18, para ser mais uma opção no leque de campeões da selva. A personagem se destacou, em especial, pela mecânica "frenesi", algo inédito no ambiente do MOBA da Riot Games e que impede os jogadores de controlá-la por determinado período. No início, muitos usuários tiveram dificuldades de entender como a campeã funciona, mas não demorou para todos perceberem todo o seu potencial de vitória nas filas ranqueadas.

Pensando em ajudar os jogadores interessados em aprender mais sobre a Briar, o TechTudo preparou um guia com habilidades, runas, builds e outras dicas sobre a campeã. Confira tudo a seguir. Lembrando que as informações são baseadas no patch 13.21.

Briar é a nova caçadora do game League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

Habilidades da Briar

Maldição Carmesim (Passiva)

A Maldição de Carmesim faz com que os ataques normais e habilidades de Briar causem o efeito de sangramento, além de curar a personagem com base no dano causado e na vida perdida. Essa passiva é especialmente útil porque Briar, diferentemente de todos os campeões do League of Legends, não possui regeneração de vida - algo que piora quando lembramos que seus poderes custam parte da sua vida base.

Passiva Briar — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Vertigem (Q)

Quando a Vertigem é ativada, Briar salta na direção do alvo, causando dano, atordoamento e redução de armadura. Vale lembrar que a campeã não priorizará campeões se a habilidade for lançada contra um minion ou monstro da selva durante um Frenesi Sanguinário. É um recurso interessante tanto para iniciar como para estender combos, além de poder ser usado em aliados para fugir de um inimigo.

Briar Q — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Frenesi Sanguinário / Ataque Faminto (W)

Quando o jogador ativa o Frenesi Sanguinário, Briar quebra a berlinda e entra em estado de loucura. Assim, ela se moverá e atacará por vontade própria, sempre priorizando campeões próximos. Além disso, a campeã ganhará velocidade de ataque, movimento e ainda terá um efeito extra nos golpes básicos, que causarão dano em área aos inimigos que estiverem próximos do alvo. Ainda pode ser usado para saltar por paredes e caçar campeões que não estão no campo de visão.

Por fim, o Ataque Faminto tem uma segunda ativação, responsável por potencializar a habilidade e causar mais dano em campeões com baixo HP. É importante também você ter noção de como sair do Frenesi Sanguinário. As formas são: utilizar da habilidade E (que falaremos a seguir), o alvo morrer ou utilizar de alguma habilidade que o deixe invisível ou camuflado.

Briar W — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Grito Arrepiante (E)

O Grito Arrepiante pode libertar Briar do Frenesi Sanguinário, enquanto canaliza sua energia para lançar um grito. Essa habilidade tem como efeito base causar dano e lentidão aos adversários, e ainda fazer a Briar recuperar parte de sua vida máxima.

O perigo para os inimigos aparece de verdade quando o E é totalmente carregado. Se você conseguir o espaço para usar todo o potencial da habilidade, o grito empurrará os inimigos, causando ainda mais dano e atordoando aqueles que forem lançados contra a parede.

Briar E — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Morte Certa (R)

Em sua Ultimate, Briar lança o hemólito de sua berlinda na direção desejada e marca o primeiro adversário atingido. Depois, a campeã avança até o inimigo, causa efeito de temor e sofre com o Frenesi Sanguinário. Ela ainda recebe armadura, resistência mágica, roubo de vida e velocidade de movimento, além de perseguir o inimigo marcado até que ele seja eliminado ou a Briar seja morta no processo.

Briar R — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Ordem de Habilidades da Briar

É unânime entre os jogadores de Briar que o foco inicial da campeã deve ser o Frenesi Sanguinário / Ataque Faminto (W). No nível 2, geralmente se passa o Grito Arrepiante (E) para ter a possibilidade de se livrar do frenesi, mas a Vertigem (Q) será a segunda habilidade a se priorizar.

Ordem de habilidades | Briar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vertigem Q Q Q Q Q Frenesi Sanguinário / Ataque Faminto W W W W W E E E E Grito Arrepiante E Morte Certa R R R

Feitiços e Runas da Briar

Por ser uma campeã jogada na selva, o feitiço Golpear é obrigatório para garantir a experiência dos campos e lutar por objetivos, enquanto o Flash é sua segunda opção. Em relação às runas, há duas opções populares: aquela que fará da Briar uma campeã mais Bruiser, o que significa que ela causará um bom dano e terá resistência decente, e aquela que tornará a personagem uma verdadeira assassina, ao mesmo tempo que ficará um pouco mais frágil aos ataques dos adversários.

Entre as duas alternativas, a mais utilizada pelos jogadores é a Briar Bruiser, que funciona com a página de Precisão como primária. Sua runa principal é a "Conquistador", seguido por Triunfo, Lenda: Espontaneidade e Golpe de Misericórdia. Para assegurar mais resistência, está a página de Determinação, com Condicionamento e Crescimento Excessivo.

Briar Conquistador — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Agora, se você prefere assegurar um dano massivo e não se importa com a menor resistência, sua opção é a página de Dominação. A runa principal será a Chuva de Lâminas, seguida por Impacto Repentino, Globos Oculares e Caçador de Tesouros. Para finalizar, a página de Inspiração, com Calçados Mágicos e Perspicácia Cósmica.

Briar Chuva de Lâminas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Exemplos de Builds da Briar

Build com a runa Conquistador

Como mencionado no tópico anterior, a runa Conquistador é a mais popular entre os jogadores, pelo menos no patch 13.21. Inicie sua jornada na partida com um Broto Esmagamusgo e uma Poção de Vida, além da Sentinela Invisível. Foque em comprar suas Botas e a Picareta na primeira volta à base para ter um dano decente no começo do jogo. Isso ajudará bastante, principalmente levando em consideração que a Briar sofre nos primeiros minutos de jogo.

Build Briar Conquistador — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Da Picareta, você iniciará a receita do principal item mítico da Briar do momento, o Quebrapassos. Seus outros itens core são as botas Galvanizadas de Aço e o Cutelo Negro. Os demais itens variam dependendo de sua situação no jogo e da composição adversária. Contudo, de uma forma geral, sua build se encerrará com Sinal de Sterak, Dança da Morte e Anjo Guardião.

Build Briar Conquistador 2 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Outros itens muito interessantes para a Briar também envolvem resistência e velocidade de ataque, além do famoso "corta-cura", caso necessário na partida. Espada do Rei Destruído, Limite da Razão, Semblante Espiritual, Mandíbula de Malmortius, Presságio de Randuin e Serrespada Quimiopunk são excelentes itens situacionais para a Briar.

Build Briar Conquistador 3 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Build com a runa Chuva de Lâminas

Se você gostou mais da Chuva de Lâminas para a Briar, saiba que seu caminho será a Letalidade. O começo é o mesmo, com Broto Esmagamusgo, Poção de Vida e Sentinela Invisível. Seu objetivo inicial é fazer o Punhal Serrilhado, algo que será muito útil para assassinar inimigos logo no começo da partida.

Build Briar Chuva de Lâminas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Seu item mítico será o Crepúsculo de Draktharr, uma opção muito poderosa por conta de todo o seu dano e de sua passiva de deixar o usuário inalvejável após ele abater um adversário. Seus outros itens principais serão os Passos de Mercúrio e A Coletora. Na maioria de suas partidas, a build pode se encerrar com Garra do Espreitador, Limiar da Noite e Anjo Guardião.

Build Briar Chuva de Lâminas 2 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Entre os itens situacionais, há aqueles causadores de dano, mas também algumas opções de resistência, caso haja algum carregador adversário forte demais. Bons itens para seguir são Lembranças do Lorde Dominik, Cutelo Negro, Arco do Axioma, Dança da Morte, Mandíbula de Malmortius e Sinal de Sterak.

Build Briar Chuva de Lâminas 3 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Dicas

O early game da Briar é um momento delicado. Caso o caçador adversário seja bom no começo do jogo, é interessante que você o respeite um pouco, pelo menos até que você consiga fechar um item inicial, para não ficar na desvantagem nos primeiros minutos;

Evite guardar por muito tempo a sua ultimate Morte Certa (R). Utilize dessa habilidade sempre que possível para assegurar muitos abates entre e o early e o mid game. Em especial, use em ganks feitos de longe para surpreender os adversários;

Atormente a vida de campeões com pouca mobilidade, principalmente se eles não tiverem Flash. Eles serão alvos muito fáceis para a Briar;

Briar precisa dos parceiros de equipe para brilhar. Antes de iniciar uma luta entre times, certifique-se de que seus companheiros seguirão sua chamada;

Sempre pense duas vezes antes de deixar a Briar em Frenesi Sanguinário.

Counters da Briar

De acordo com informações do portal Mobalytics e levando em consideração partidas entre o elo Esmeralda e Desafiante, a Briar não conta com tantos campeões que realmente são counters dela. Uma boa parte dos caçadores sofrem muitas derrotas para a campeã, mostrando que ela é uma das opções mais fortes da selva no momento. O único campeão que aparenta ser o "terror" da Briar é o Skarner, com toda sua resistência e controles de grupo. O escorpião aparece com cerca de 55% de vitórias sobre a Briar, sendo, de longe, a melhor resposta contra ela no momento.

Em relação aos outros caçadores que conseguem lidar bem com a Briar, nenhum aparece com tanta vantagem assim como o Skarner, mas podemos destacar nomes como Ivern, Trundle, Nocturne e Master Yi.

Briar se mostra uma campeã muito forte no patch 13.21 e com poucos counters — Foto: Divulgação/Riot Games (editado por Victor de Abreu)

Com informações de Mobalytics e League of Graphs

