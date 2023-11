Como resgatar Half-Life de graça via Steam para jogar no PC

Half-Life está de graça na loja digital Steam até o próximo dia 20 de novembro. A promoção celebra o aniversário de 25 anos do jogo de tiro da Valve. Lançado originalmente em 1998, o game que mistura ação, ficção científica e terror foi o responsável por inaugurar uma das séries mais aclamadas pela crítica e público e uma nova era nos FPS. Além disso, o título era figurinha certa nas clássicas lan houses brasileiras nos anos 90 e 2000. Confira, a seguir, como resgatar e baixar sua versão gratuita do título no PC.