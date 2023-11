Como saber o CEP da minha rua? Veja como descobrir pela Internet

📝 Google Fotos cheio, o que fazer? Descubra no Fórum do TechTudo

Passo 1. Acesse a página do Busca CEP no site dos Correios (buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php);

Passo 4. O Busca CEP irá exibir uma lista com todos os logradouros com o nome do endereço indicado. Busque pela cidade e bairro em que você mora para encontrar o CEP da sua rua. Atente-se para as ruas grandes, que podem contar com mais de um Código Postal, separados pela numeração dos prédios.