É possível salvar um Reels do Instagram sem a marca d'água da rede social. No próprio aplicativo da Meta, os usuários podem fazer download de um vídeo curto, mas essa opção adiciona uma marca d'água à mídia com o logo da empresa e o nome do perfil que fez o post, semelhante ao que acontece no TikTok. No entanto, sites como SnapInsta permite que os conteúdos sejam salvos na galeria do telefone sem qualquer tag. A plataforma, que é totalmente gratuita, ainda permite baixar os Reels de outros usuários, além de fotos e vídeos que eles publicaram no feed (opção que não existe de forma nativa no app da rede social. A seguir, veja como salvar Reels do Instagram sem marca d'água com o Snapinsta.