Como ter duas contas do WhatsApp no mesmo celular? Veja o passo a passo

Usar duas contas do WhatsApp no mesmo celular Android é uma possibilidade que chegou recentemente aos usuários. O recurso é útil para quem precisa utilizar dois números diferentes, como em casos de telefones pessoais e profissionais. A ação dispensa a necessidade de carregar dois aparelhos e desconectar uma conta para fazer login novamente a cada mudança de número. Vale destacar que, para realizar o procedimento, é preciso ter um aparelho multi-SIM, ou seja, ele deverá aceitar o uso de mais de um chip. No tutorial a seguir, veja como ter duas contas do WhatsApp no seu celular.