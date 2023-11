Como tirar notificação do WhatsApp que aparece na tela de bloqueio

Tirar a notificação do WhatsApp da tela de bloqueio em aparelhos Android e iPhone (iOS) é possível em alguns passos. Para isso, basta desativar o recurso nas configurações do celular. O procedimento pode ser útil para evitar distrações enquanto realiza tarefas e oferece mais privacidade ao usuário. Muitas vezes, mesmo com a tela bloqueada, outras pessoas conseguem visualizar o conteúdo da mensagem no app. A seguir, veja o passo a passo de como desativar o alerta do mensageiro na tela do celular.