Como ver a senha do cartão Nubank no app

É possível ver a senha do seu cartão de crédito Nubank diretamente pelo aplicativo. O recurso pode ser bastante útil caso o usuário tenha se esquecido do código numérico de quatro dígitos escolhido no momento do cadastro. Para permitir a consulta, no entanto, o app do banco precisa confirmar a identidade do usuário, algo que é feito através do uso de tecnologias de reconhecimento facial. Nas linhas a seguir, veja o passo a passo de como recuperar a senha do cartão de crédito usando o aplicativo da fintech, que está disponível para Android e iPhone (iOS).