Como ver histórico de localização do celular no Android e iOS

Ver o histórico de localização do celular em aparelhos Android e iOS é um tarefa que pode ser realizada com apenas alguns cliques. O procedimento pode ser útil caso o usuário queira se lembrar quando esteve em determinado local ou para monitorar familiares ou pessoas próximas que precisam de algum tipo de cuidado. Há duas maneiras de acessar o recurso. Em aparelhos Android, a forma mais simples de visualizar os locais visitados é pelo app Google Maps. Já os usuários de iPhone, essa informação fica disponível no menu de Ajustes. No tutorial a seguir, aprenda como ver o histórico de localização nos dois sistemas operacionais.