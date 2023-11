Convocação da Seleção Brasileira ao vivo: veja horário e onde assistir

A convocação da Seleção Brasileira para as próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 acontece nesta segunda-feira (6) na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Marcado para às 14h (horário de Brasília), o anúncio da lista de Fernando Diniz será transmitido ao vivo e online pelo canal da CBF TV no YouTube. Para assistir, os interessados devem acessar, gratuitamente, a versão da plataforma para o PC ou o aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS).