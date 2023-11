Corinthians x Athletico-PR ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Corinthians x Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (1º) pela 31ª rodada do Brasileirão 2023. A partida tem início marcado para 19h e será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere e poderá ser assistido online pelo Globoplay , que retransmite o sinal da emissora para assinantes do pacote Globoplay + Premiere . Para assistir, o torcedor pode acessar o streaming na versão web ou no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). O valor do plano custa a partir de R$ 39,90 por mês.

O Corinthians está na 14ª posição da tabela e busca a vitória para acumular mais pontos no torneio. Já o Athletico-PR, na 7ª colocação, briga para se aproximar do G4 do campeonato. Confira, a seguir, as prováveis escalações dos times e saiba como assistir a Corinthians x Athletico-PR ao vivo e online no computador e no celular.

Corinthians x Athletico-PR ao vivo e online hoje: saiba como assistir pelo Globoplay — Foto: Reprodução/ge

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Maycon; Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto.

Provável escalação do Athletico-PR

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Erick, Hugo Moura, Canobbio e Vitor Bueno; Zapelli e Pablo.

Jogos de hoje (1) do Brasileirão 2023

Internacional x América-MG: 19h, Premiere e Globoplay;

Corinthians x Athletico-PR : 19h, Premiere e Globoplay;

: 19h, Premiere e Globoplay; Flamengo x Santos: 20h, Premiere e Globoplay;

Coritiba x Grêmio: 20h, Premiere e Globoplay;

Atlético-MG x Fortaleza: 21h30, TV Globo, Premiere e Globoplay;

Botafogo x Palmeiras: 21h30, TV Globo, Premiere e Globoplay.

Corinthians x Athletico-PR ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Globoplay (globoplay.globo.com) e faça login com sua Conta Globo ou assine um pacote com Premiere. No horário da partida, clique em “Agora na TV”, no menu superior;

Corinthians x Athletico-PR ao vivo hoje: jogo do Brasileirão será transmitido online no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Com a transmissão aberta, clique em “Esportes”, no menu da esquerda, e selecione o Premiere no guia de canais;

Escolha o sinal do Premiere para assistir ao jogo de hoje do Brasileirão ao vivo e online — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. A transmissão será iniciada automaticamente e você poderá assistir a Corinthians x Athletico-PR ao vivo e online hoje.

É possível assistir Corinthians x Athletico-PR ao vivo e online pelo computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Corinthians x Athletico-PR ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o app do Globoplay e faça login com sua Conta Globo ou adquira um pacote com Premiere. Na hora do jogo, toque em “Agora”, no menu inferior. Em seguida, selecione a opção “Esportes”;

Corinthians x Athletico-PR ao vivo: jogo de hoje do Brasileirão será transmitido online pelo app do Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione o Premiere no guia de canais. A transmissão será iniciada e você poderá assistir a Corinthians x Athletico-PR ao vivo no celular.

Ao selecionar a transmissão ao vivo do Premiere, o jogo do Brasileirão será exibido automaticamente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

