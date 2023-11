Corinthians x Atlético-MG ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão ao vivo

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam, nesta quinta-feira (9), pela 33ª rodada do Brasileirão 2023. O jogo será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, e está marcado para começar às 19h (horário de Brasília). A partida terá transmissão na TV fechada pelo Premiere e poderá ser assistida ao vivo e online pelo Globoplay , streaming que retransmite a programação da emissora em tempo real para assinantes do pacote Globoplay + Premiere , que custa a partir de R$ 29,90 por mês. Para assistir, basta acessar o site do serviço ou o app, que está disponível para celulares Android e Iphone ( iOS ), e fazer login com uma Conta Globo .

Com 40 pontos, o Corinthians quer vencer para aumentar a distância do Z4 e subir na tabela. Por outro lado, o Atlético-MG terminou a última rodada na quinta colocação e busca a vitória para disputar o G4. Confira, a seguir, as prováveis escalações e saiba como assistir a Corinthians e Atlético-MG ao vivo no computador e celular.

Corinthians x Atlético-MG ao vivo hoje

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Rafael Ramos, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Maycon; Romero, Renato Augusto e Giuliano; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos, Guilherme Arana; Alan Franco, Otávio, Rubens e Zaracho; Paulinho e Alan Kardec. Técnico: Felipão.

Jogos de hoje (9) do Brasileirão

Corinthians x Atlético-MG : 19h, Premiere e Globoplay;

: 19h, Premiere e Globoplay; Goiás x Santos: 19h, Premiere e Globoplay;

Bahia x Cuiabá: 20h, Premiere e Globoplay;

Botafogo x Grêmio: 20h, SporTV, Premiere e Globoplay.

Corinthians x Atlético-MG ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Globoplay (globoplay.globo.com) e clique no ícone de avatar no canto superior direito. Então, faça login com sua Conta Globo ou adquira um pacote do serviço com Premiere. No horário da partida, clique em “Agora na TV”;

Corinthians x Atlético-MG ao vivo hoje

Passo 2. Com a transmissão aberta, acesse a aba “Esportes”, no menu da esquerda, e clique em “Premiere” no guia de canais;

Jogo do Corinthians e Atlético-MG online

Passo 3. A transmissão será aberta imediatamente e você poderá assistir a Corinthians e Atlético-MG ao vivo e online no computador.

Corinthians e Atlético ao vivo hoje

Corinthians x Atlético-MG ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o app do Globoplay e clique no ícone de avatar no canto direito da tela. Então, faça login com sua Conta Globo ou assine um plano com Premiere. No horário do jogo, toque em “Agora”, no menu inferior e, depois, acesse a aba “Esportes”;

Jogo entre Corinthians e Atlético-MG

Passo 2. Selecione o Premiere no guia de canais. A transmissão será iniciada imediatamente e você poderá assistir a Corinthians e Atlético-MG ao vivo no celular.

Corinthians e Atlético-MG

