Cuiabá x Vasco ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Cuiabá e Vasco duelam, às 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (2), pela 31ª rodada do Brasileirão 2023, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O jogo será transmitido ao vivo e online no Globoplay — plataforma que retransmite em tempo real o sinal dos canais SporTV e Premiere . Para assistir, assinantes dos planos "Globoplay + Canais" e " Globoplay + Premiere " podem acessar o streaming em sua versão web ou no app para Android e iPhone ( iOS ) e fazer login com sua Conta Globo . Os pacotes custam, respectivamente, a partir de R$ 42,90 e R$ 39,90 ao mês.

Em décimo lugar na tabela, o Cuiabá quer vencer na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana 2024. Já o Vasco está na 18ª posição e precisa da vitória para tentar sair do Z4. Veja, abaixo, as prováveis escalações dos times e confira como assistir a Cuiabá x Vasco ao vivo e online hoje.

Cuiabá x Vasco ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida online no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Cuiabá

Provável escalação do Cuiabá

Vinicius Barreta, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Rikelme, Raniele, Lucas Mineiro, Fernando Sobral, Clayson, Pitta e Deyverson.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo (Maicon), Lucas Piton, Zé Gabriel, Serginho, Praxedes, Payet, Gabriel Pec e Sebastian Ferreira.

Jogos de hoje (2) do Brasileirão 2023

Cuiabá x Vasco : 17h, SporTV, Premiere e Globoplay;

: 17h, SporTV, Premiere e Globoplay; São Paulo x Cruzeiro: 20h, SporTV, Premiere e Globoplay;

Goiás x Bragantino: 18h, Premiere e Globoplay.

Cuiabá x Vasco ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Entre no site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) e clique no ícone de avatar localizado no canto superior direito. Então, faça login com sua Conta Globo ou assine um pacote com SporTV ou Premiere;

Acesse o Globoplay e, depois, faça login com sua Conta Globo ou assine um plano com SporTV ou Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Uma vez logado na plataforma, acesse a seção "Agora na TV" para conferir as transmissões ao vivo do streaming;

Vá na aba "Agora na TV", que reúne as transmissões ao vivo disponíveis no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora prevista, entre na área "Esportes" e opte pelo sinal do SporTV ou do Premiere para que a transmissão do duelo de hoje inicie ao vivo.

Na seção "Esportes" do Globoplay, torcedor deve clicar em SporTV ou Premiere para iniciar assistir ao jogo do Brasileirão ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Cuiabá x Vasco ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Globoplay e, em seguida, toque no ícone do avatar, localizado na parte superior direita, para fazer login na plataforma ou adquirir um dos pacotes;

Jogo do Cuiabá e Vasco tem transmissão ao vivo e online no aplicativo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Pressione a aba "Agora" para acessar tela que traz as transmissões ao vivo da plataforma. No horário agendado, pressione o campo "Esportes" e vá no canal SporTV ou Premiere. A transmissão da partida entre Cuiabá e Vasco será iniciada automaticamente.

Entre no campo "Esportes" do Globoplay para acompanhar a transmissão ao vivo e online dos canais SporTV ou Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

