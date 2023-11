Filtr Music: o que é e como usar IA no WhatsApp que recomenda músicas

O Filtr Music, chatbot disponível para o WhatsApp, é uma ferramenta da Sony Music Brasil baseada em inteligência artificial que ganhou uma nova funcionalidade, a capacidade de propor recomendações musicais personalizadas através do envio de imagens. A partir dessas fotos, a plataforma identifica e sugere automaticamente playlists de acordo com cada conteúdo exposto. As músicas podem representar, por exemplo, as condições de humor, momentos específicos do dia, gostos musicais e sentimentos dos usuários. A seguir, saiba como funciona a IA do Filtr Music e como utilizá-la dentro do mensageiro.